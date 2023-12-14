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Сегодня, 17:26

«Барселона» и топ-клубы АПЛ поборются за 19-летнего Глуха из «Зальцбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух может покинуть клуб, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, за 19-летним игроком следят «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

Глух перешел в «Зальцбург» из «Маккаби» Тель-Авив в январе этого года. Прошлым летом сообщалось, что футболиста пытался подписать «Зенит».

В текущем сезоне Глух провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ред Булл Зальцбург
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