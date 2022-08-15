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15 августа, 15:45

«Зенит» предлагает 4 миллиона евро «Маккаби» из Тель-Авива за 18-летнего полузащитника

Читать «СЭ» в
Оскар Глух.

Полузащитник «Маккаби Тель-Авив» Оскар Глух может перейти в «Зенит», сообщает Sport5.

По информации источника, питерский клуб направил официальное письмо команде из Израиля и предложил за игрока 4 миллиона евро. «Маккаби Тель-Авив» требует за полузащитника 6 миллионов евро. В настоящее время стороны ведут переговоры.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел за «Маккаби Тель-Авив» три матча в Лиге конференций и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. В составе молодежной сборной Израиля Глух провел два матча.

Источник: https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=64&docID=412320
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