Полузащитник «Лейпцига» Форсберг перейдет в «Нью-Йорк Ред Буллз»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг в ближайшее время станет игроком «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт еще не подписан, но сделка уже полностью согласована и завершена. 32-летний швед подпишет с клубом МЛС контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Форсберг выступает за «Лейпциг» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.