«Барселона» хочет подписать Андрея Сантоса на замену Бускетсу

«Барселона» связалась с представителями «Челси» и полузащитника Андрея Сантоса по поводу возможного трансфера в испанский клуб, сообщил в Twitter журналист Лукас Педроса.

Спортивный директор каталонцев Деку является большим поклонником 19-летнего бразильца, а главный тренер команды Хави видит в нем потенциальную замену Серхио Бускетсу. Ведутся переговоры.

В сезоне-2022/23 Сантос на правах аренды играл за «Васку да Гама», приняв участие в 11 матчах и забив 1 гол.