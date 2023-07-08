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Сегодня, 00:38

«Барселона» хочет подписать Андрея Сантоса на замену Бускетсу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» связалась с представителями «Челси» и полузащитника Андрея Сантоса по поводу возможного трансфера в испанский клуб, сообщил в Twitter журналист Лукас Педроса.

Спортивный директор каталонцев Деку является большим поклонником 19-летнего бразильца, а главный тренер команды Хави видит в нем потенциальную замену Серхио Бускетсу. Ведутся переговоры.

В сезоне-2022/23 Сантос на правах аренды играл за «Васку да Гама», приняв участие в 11 матчах и забив 1 гол.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
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