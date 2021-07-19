«Барселона» хочет арендовать Саншеша у «Лилля»
05:36
Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в Испании, сообщает As.
По сведениям источника, 23-летним португальцем интересуется «Барселона». Каталонцы хотят арендовать игрока с возможностью выкупа. «Лилль» хочет получить за Саншеша 35 млн евро, что слишком много для «Барселоны».
В минувшем сезоне Саншеш провел 23 матча во французской лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Лилль» по итогам сезона стал чемпионом Франции.
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