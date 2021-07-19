«Ювентус» может приобрести 16-летнего Боэнде из «Андерлехта»

Опорный полузащитник «Андерлехта» Жозеф Нонге Боэнде может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 16-летним бельгийцем интересуется «Ювентус». Сообщается, что игрок прошел медосмотр перед переходом в туринский клуб. Сам футболист сообщил об уходе из «Андерлехта».

Сообщается, что Боэнде подписал трехлетний контракт с «Ювентусом».