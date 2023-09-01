«Барселона» арендовала Жоау Феликса у «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс на правах аренды перешел в «Барселону», сообщает пресс-служба каталонцев.

Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года. В нем не предусмотрена опция выкупа.

В заявлении на официальном сайте «Барселона» поблагодарила форварда за публичное высказывание о желании играть за клуб — в июле этого года 23-летний португалец заявил, что мечтает перейти в «Барселону».

Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.