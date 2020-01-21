Айртон — об интересе со стороны бразильских клубов: «Я ничего про это не знаю»
12:36
Защитник «Спартака» Айртон рассказал о выступлении за московский клуб, а также о трансферных слухах.
— Сначала было непросто, признаюсь честно, — приводит слова Айртона пресс-служба клуба. — Потом сумел втянуться, сыграл достаточно много игр в сезоне. Есть куда расти, для того чтобы улучшать себя как индивидуально, так и в командном плане.
— Много слухов о том, что вами интересуется многие бразильские клубы. Не мешает работать?
— Я ничего про это не знаю. Это мне абсолютно не мешает, я работаю.
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