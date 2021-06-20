«Айнтрахт» может приобрести Юндера

Форвард «Ромы» Дженгиз Юндер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 24-летнего турка предложил игрока «Милану». Также к футболисту проявил интерес «Айнтрахт».

Минувший сезон Юндер провел в «Лестере». В 19 матчах за английский клуб форвард забил 2 гола и сделвл 3 результативные передачи. Портал Trnsfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.