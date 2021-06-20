«Айнтрахт» может приобрести Юндера
05:05
Форвард «Ромы» Дженгиз Юндер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, агент 24-летнего турка предложил игрока «Милану». Также к футболисту проявил интерес «Айнтрахт».
Минувший сезон Юндер провел в «Лестере». В 19 матчах за английский клуб форвард забил 2 гола и сделвл 3 результативные передачи. Портал Trnsfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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