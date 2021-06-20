«Болонья» предложила Коларову контракт до 2022 года

Защитник Александр Коларов может продолжить карьеру в «Болонье», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в 35-летнем сербе заинтересован лично главный тренер команды Синиша Михайлович. «Болонья» готова предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне Коларов выступал за «Интер», в составе которого провел 11 матчей и сделал результативную передачу. с 30 июня у игрока закончится контракт с миланским клубом.