Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Болонья» предложила Коларову контракт до 2022 года

02:50
Теги:

Защитник Александр Коларов может продолжить карьеру в «Болонье», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в 35-летнем сербе заинтересован лично главный тренер команды Синиша Михайлович. «Болонья» готова предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне Коларов выступал за «Интер», в составе которого провел 11 матчей и сделал результативную передачу. с 30 июня у игрока закончится контракт с миланским клубом.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Евро-2020, результаты матчей 19 июня: Германия — Португалия и другие игры
Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере
Тело пропавшего ребенка нашли в чеченском селе
Врачи рассказали о симптомах повышенного холестерина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд