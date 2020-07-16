Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Айнтрахт», «Герта» и «Хоффенхайм» интересуются Рикардо Родригесом

22:11
Теги:

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить карьеру в Германии, сообщает Goal.

По сведениям источника, 27-летним швейцарцем интересуются «Айнтрахт», «Герта» и «Хоффенхайм».

Ранее защитник уже выступал в бундеслиге за «Вольфсбург» с 2012 по 2017 год.

Родригес с января 2020 года был арендован ПСВ. Всего в сезоне-2019/20 игрок провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир