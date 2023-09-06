«Нефтчи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Мирзова

«Нефтчи» на официальном сайте сообщил о переходе российского полузащитника Резиуана Мирзова.

30-летний россиянин присоединился к азербайджанскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт. За новую команду он будет выступать под номером 22.

Последним клубом 30-летнего футболиста были «Химки», за которые он выступал с 2020 года. В прошлом сезоне Мирзов принял участие в 27 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.