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Сегодня, 02:05

«Нефтчи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Мирзова

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нефтчи» на официальном сайте сообщил о переходе российского полузащитника Резиуана Мирзова.

30-летний россиянин присоединился к азербайджанскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт. За новую команду он будет выступать под номером 22.

Последним клубом 30-летнего футболиста были «Химки», за которые он выступал с 2020 года. В прошлом сезоне Мирзов принял участие в 27 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Нефтчи
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