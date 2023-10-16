«Атлетико» запросил у «Барселоны» 80 миллионов за Феликса

«Атлетико» рассчитывает выручить за форварда Жоау Феликса, который на правах аренды выступает за «Барселону», 80 миллионов евро, утверждает Diario Sport.

По информации источника, мадридцы проинформировали каталонцев, что готовы отпустить 23-летнего португальца за предложение в размере 80 миллионов евро.

«Барселона» из-за тяжелого финансового состояния не может позволить себе такие траты, поэтому вероятен сценарий повторной аренды Феликса и выкупа по сниженной цене в 2025 году.

«Барселона» арендовала 23-летнего португальца у «Атлетико» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает сохранить Феликса после окончания аренды, а сам форвард заявил, что счастлив играть за каталонский клуб.