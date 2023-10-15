«Барселона» хочет сохранить Феликса после окончания аренды

«Барселона» рассчитывает, что форвард Жоау Феликс продолжит выступать за клуб, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб изучает все возможности сохранить игрока после окончания аренды, которая завершится в конце сезона-2023/24.

«Барселона» арендовала 23-летнего португальца у «Атлетико» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.