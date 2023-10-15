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Сегодня, 21:35

«Барселона» хочет сохранить Феликса после окончания аренды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» рассчитывает, что форвард Жоау Феликс продолжит выступать за клуб, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб изучает все возможности сохранить игрока после окончания аренды, которая завершится в конце сезона-2023/24.

«Барселона» арендовала 23-летнего португальца у «Атлетико» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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