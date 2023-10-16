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Сегодня, 11:05

«Манчестер Сити» готов продать Филлипса зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может покинуть команду в зимнее трансферное окно, утверждает Football Insider.

По информации источника, летом «горожане» не готовы были отпустить 27-летнего англичанина в связи с травмой Кевина де Брейне и уходом Илкая Гюндогана в «Барселону».

Сам футболист также был настроен постараться завоевать место в основе «Сити», но теперь Филлипс рассчитывает найти клуб с большей игровой практикой, чтобы не потерять место в сборной Англии на Евро-2024.

В текущем сезоне Филлипс провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Калвин Филлипс
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