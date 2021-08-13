«Байер» хочет подписать защитника «ПСЖ» Керера

Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Тило Кереру. Как сообщает L'Equipe, парижский клуб готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро.

24-летний немец имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер сыграл в 33 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.