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«Байер» хочет подписать защитника «ПСЖ» Керера

05:19
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Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Тило Кереру. Как сообщает L'Equipe, парижский клуб готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро.

24-летний немец имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер сыграл в 33 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.

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Евгений Козинов все материалы автора

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