«Атлетико» подтвердил переход Суареса
02:05
«Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Луиса Суареса. 33-летний уругваец присоединится к мадридскому клубу при условии успешного медицинского обследования, а также соглашения и последующего оформления нового контракта.
Ранее «Барселона» сообщила, что «Атлетико»? заплатит за форварда 6 миллионов евро в виде различных бонусов.
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.