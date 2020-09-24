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«Атлетико» подтвердил переход Суареса

02:05
Луис Суарес. Фото Twitter
Луис Суарес. Фото Twitter
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«Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Луиса Суареса. 33-летний уругваец присоединится к мадридскому клубу при условии успешного медицинского обследования, а также соглашения и последующего оформления нового контракта.

Ранее «Барселона» сообщила, что «Атлетико»? заплатит за форварда 6 миллионов евро в виде различных бонусов.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.

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