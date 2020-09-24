«Атлетико» подтвердил переход Суареса

«Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Луиса Суареса. 33-летний уругваец присоединится к мадридскому клубу при условии успешного медицинского обследования, а также соглашения и последующего оформления нового контракта.

Ранее «Барселона» сообщила, что «Атлетико»? заплатит за форварда 6 миллионов евро в виде различных бонусов.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @LuisSuarez9.

?? https://t.co/9JeoSD7Omw pic.twitter.com/U2FB8ZSKdX — Atl?tico de Madrid (@Atleti) September 23, 2020

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.