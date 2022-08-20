«Атлетико» не отпустит Карраско в Англию

Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско не покинет команду летом. «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании 28-летнего бельгийца.

Как сообщает AS, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне не собирается отпускать игрока в другой клуб.

В прошлом сезоне Феррейра-Карраско был третьим игроком с наибольшим количеством сыгранных минут в «Атлетико» — 3302. Он уступил по этому показателю только вратарю Яну Облаку и полузащитнику Коке.