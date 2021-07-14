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«Атлетико» может приобрести Сиригу

06:59

Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в Испании.

По информации журналиста Николы Скиро, «Атлетико» интересуется 34-летним итальянцем. Мадридский клуб планирует подписать летом опытного вратаря на роль второго номера для смены Яну Облаку в случае необходимости.

В минувшем сезоне Сиригу провел 32 матча за «Торино», в которых пропустил 62 мяча и 7 раз сыграл на ноль. На Евро-2020 вратарь провел один матч и отыграл на ноль.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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