«Рома» интересуется Алексом Теллесом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб хочет арендовать 28-летнего бразильца на замену травмированному Леонардо Спинаццоле.

Однако «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний день не намерен отпускать игрока в аренду. «Рома» в ближайшие дни попробует договориться о переходе.

В сезоне-2020/21 Теллес сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

Напомним, Спинаццола пропустит начало сезона из-за травмы, которую он получил в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). На восстановление потребуется до полугода.