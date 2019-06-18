"Атлетико" может купить у "Арсенала" Джаку

"Атлетико" рассматривает вариант приобретения у "Арсенала" полузащитника Гранита Джаки, сообщает Daily Mirror. Мадридский клуб видит в нем замену Родри, который этим летом может перейти в "Манчестер Сити".

"Арсенал" не намерен расставаться с Джакой, которого главный тренер Унаи Эмери видит одним из системообразующих игроков команды.

Ранее сообщалось, что в качестве замены Родри "Атлетико" может приобрести у "Реала" Маркоса Льоренте и якобы уже согласовал с игроком условия личного контракта.

В сезоне-2018/19 Джака провел 40 матчей и забил 4 гола во всех турнирах.