«Атлетико» интересуется бомбардиром «Аталанты»
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может стать игроком «Атлетико», сообщает Calcio Mercato.
По данным источника, «матрасникам» придется заплатить 50 миллионов евро за 29-летнего колумбийца.
В нынешнем сезоне серии А Сапата провел 5 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.