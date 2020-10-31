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«Атлетико» интересуется бомбардиром «Аталанты»

15:07
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Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может стать игроком «Атлетико», сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, «матрасникам» придется заплатить 50 миллионов евро за 29-летнего колумбийца.

В нынешнем сезоне серии А Сапата провел 5 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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