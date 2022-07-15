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Сегодня, 06:51

«Атлетико», «Галатасарай» и «Фулхэм» интересуются Орье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Три клуба заинтересованы в подписании экс-защитника «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Сержа Орье. По информации RMC Sport, «Атлетико», «Галатасарай» и «Фулхэм» проявили конкретный интерес к 29-летнему ивуарийцу.

1 июля у игрока закончился контракт с «Тоттенхэмом». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Орье на правах аренды выступал за «Вильярреал». Он сыграл в 24 матчах и отметился 2 результативными передачами.

Серж Орье
Футбол
ФК Атлетико
ФК Галатасарай
ФК Фулхэм
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