«Атлетико», «Галатасарай» и «Фулхэм» интересуются Орье

Три клуба заинтересованы в подписании экс-защитника «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Сержа Орье. По информации RMC Sport, «Атлетико», «Галатасарай» и «Фулхэм» проявили конкретный интерес к 29-летнему ивуарийцу.

1 июля у игрока закончился контракт с «Тоттенхэмом». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Орье на правах аренды выступал за «Вильярреал». Он сыграл в 24 матчах и отметился 2 результативными передачами.