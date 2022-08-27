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«Ньюкасл» готов заплатить «Аяксу» 40 миллионов евро за Альвареса

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ньюкасл» готовит новое предложение по полузащитнику «Аякса» Эдсону Альваресу.

Как сообщает Zona TUDN, английский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за 24-летнего мексиканца. Первое предложение в размере 30 миллионов было отклонено.

Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. Его действующий контракт истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел 41 матч, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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