«Ньюкасл» готов заплатить «Аяксу» 40 миллионов евро за Альвареса

«Ньюкасл» готовит новое предложение по полузащитнику «Аякса» Эдсону Альваресу.

Как сообщает Zona TUDN, английский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за 24-летнего мексиканца. Первое предложение в размере 30 миллионов было отклонено.

Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. Его действующий контракт истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел 41 матч, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.