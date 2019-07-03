"Аталанта" возобновила переговоры по Малиновскому, переход в "Сампдорию" сорвался

"Аталанта" вновь ведет переговоры о трансфере полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Спартака".

По информации La Gazzetta dello Sport, бельгийский клуб готов пойти навстречу футболисту и отпустить его, если получит устраивающее предложение. Ранее "Аталанта" предлагала за футболиста 15 миллионов евро, а "Генк" требовал 20 миллионов. В итоге, по данным источника, "Генк" может снизить свои требования.

По данным "Футбол 24", сорвался переход футболиста в "Сампдорию", которая также интересовалась игроком. Стороны не смогли договориться об условиях трансфера.

26-летний Руслан Малиновский в прошедшем сезоне провел 51 матч за "Генк" и забил 16 мячей при 16 голевых передачах.

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