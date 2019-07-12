"Аталанта" предлагает "Генку" 12 миллионов за украинца Малиновского

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Аталанте". Как сообщает Sky Sports, итальянский клуб предлагает за футболиста сборной Украины 12 милионов евро и 10 процентов от его перепродажи.

Ранее Малиновский говорил о намерении покинуть клуб. Интерес к нему проявляла "Сампдория", но он рассматривает приоритетным вариантом "Аталанту", поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне-2018/19 Малиновский провел 37 матчей и забил 13 голов за "Генк" и помог ему стать чемпионом Бельгии.