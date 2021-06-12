«Аталанта» готова заплатить за Копмейнерса из АЗ до 18 миллионов евро
06:28
Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, клуб из Бергамо предложил за 23-летнего голландца 15 млн евро плюс 3 млн евро бонусами. При этом АЗ хочет получить около 20 млн евро. «Аталанта» уже договорилась с игроком о контракте до 2026 года.
Теном Копмейнерсом ранее интересовался «Спартак». Московский клуб хотел приобрести футболиста в декабре 2020 года, но стороны не смогли договориться по условиям сделки.
В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за «АЗ» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16,5 миллиона евро.
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