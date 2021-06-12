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«Фулхэм» отказался продавать Митровича в московское «Динамо» за 18,5 миллиона евро

07:17
Александр Митрович. Фото ФК «Фулхэм»
Александр Митрович. Фото ФК «Фулхэм»
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Форвард «Фулхэма» Александр Митрович попал в сферу интересов «Динамо», сообщает The Sun.

По сведениям источника, московский клуб предложил за 26-летнего серба около 18,5 млн евро, однако получил отказ. Лондонцы намерены сохранить форварда даже после вылета в чемпионшип.

11 июня «Динамо» сообщило, что форвард Николай Комличенко арендован «Ростовом» на один сезон с правом выкупа.

В минувшем сезоне Митрович провел 31 матч за «Фулхэм», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. В 9 матчах за сборную Сербии форвард забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15246426/fulham-reject-mitrovic-transfer-dynamo-moscow/

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