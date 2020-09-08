«Аталанта» арендует защитника «Валенсии» Пиччини

Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний итальянец будет арендован клубом из Бергамо с правом выкупа. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что игрок скоро пройдет медосмотр.

Ранее в «Аталанту» перешел полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

В минувшем сезоне Пиччини провел всего два матча в ла лиге — большую часть защитник восстанавливался после травмы колена.