«Астон Вилла» не планирует выкупать Дзаньоло у «Фенербахче»
«Астон Вилла» не собирается выкупать полузащитника Николо Дзаньоло, арендованного у «Фенербахче», сообщает Football Insider.
Как утверждает источник, руководство английского клуба сомневается в необходимости полноценного трансфера 24-летнего итальянца с учетом его низкой результативности и травматичности.
В сезоне-2023/24 Дзаньоло забил 2 гола в 26 матчах за «Астон Виллу».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
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