«Астон Вилла» не планирует выкупать Дзаньоло у «Фенербахче»

«Астон Вилла» не собирается выкупать полузащитника Николо Дзаньоло, арендованного у «Фенербахче», сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, руководство английского клуба сомневается в необходимости полноценного трансфера 24-летнего итальянца с учетом его низкой результативности и травматичности.

В сезоне-2023/24 Дзаньоло забил 2 гола в 26 матчах за «Астон Виллу».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.