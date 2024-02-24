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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются бывшим полузащитником «Динамо» Шиманьски

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Фенербахче» Себастьяном Шиманьски, утверждает Team Talk.

По данным источника, оба клуба видят в 24-летнем поляке потенциальное усиление.

29 января сообщалось, что на Шиманьски претендует еще один английский клуб — «Тоттенхэм».

В сезоне-2023/24 Шиманьски забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 39 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

С июля 2019 года по июль 2022 года Шиманьски выступал за московское «Динамо».

Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
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