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Сегодня, 07:57

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Марселя» Гендузи

Мария Гусева
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Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи может летом покинуть французский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летним французом интересуется «Астон Вилла» и еще несколько клубов АПЛ.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Срок его контракта с клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гендузи провел 40 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Марсель
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