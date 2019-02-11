"Арсенал" уверен, что Рэмси поможет успешно закончить сезон до перехода в "Юве"

"Арсенал" выпустил заявление о переходе полузащитника Аарона Рэмси в "Ювентус". Сегодня валлийский хавбек заключил предварительный контракт с туринцами и покинет лондонский клуб по окончании сезона.

"Все в "Арсенале" желают Аарону Рэмси счастливого и успешного будущего. Аарон внес фантастический вклад в наш клуб с момента перехода из "Кардифф Сити" в 2008 год. Он всегда был непревзойденным профессионалом и всегда будет занимать особое место в сердцах и воспоминаниях фанатов "Арсенала" по всему миру.

Мы уверены, что Аарон поможет команде успешно закончить сезон до его перехода в "Ювентус" этим летом", - говорится в заявлении "Арсенала".