«Арсенал» может побороться с «Барселоной» за Канселу после травмы Тимбера

«Арсенал» заинтересован в переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, утверждает 90min.

По информации источника, «канониры» обдумывают трансфер 29-летнего португальца в связи с травмой защитника Юрриена Тимбера, который перешел в команду в летнее трансферное окно. У голландца диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена после матча первого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (2:1).

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Канселу ведет «Барселона», которая хочет арендовать защитника с правом выкупа.

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