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Сегодня, 18:46

«Арсенал» может побороться с «Барселоной» за Канселу после травмы Тимбера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» заинтересован в переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, утверждает 90min.

По информации источника, «канониры» обдумывают трансфер 29-летнего португальца в связи с травмой защитника Юрриена Тимбера, который перешел в команду в летнее трансферное окно. У голландца диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена после матча первого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (2:1).

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Канселу ведет «Барселона», которая хочет арендовать защитника с правом выкупа.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Жоау Канселу
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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