Экс-игрок сборной Бельгии Шадли подписал контракт с «Вестерло»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Насер Шадли стал игроком «Вестерло», сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний бельгиец подписал контракт до 2024 года. В сезоне-2022/23 он выступал за команду на правах аренды из турецкого «Башакшехира». Он провел за «Вестерло» 29 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Ранее Шадли играл за «Монако», «Андерлехт», «Вест Бромвич», «Тоттенхэм» и «Твенте». В этом году полузащитник завершил карьеру в сборной Бельгии.