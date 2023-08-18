Почеттино прокомментировал переходы Кайседо и Лавии в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о трансферах полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии.

«Я не думаю, что это было соревнование с «Ливерпулем». Игроки решили присоединиться к нами, поэтому мы счастливы», — цитирует Почеттино Goal.

Кроме того, аргентинский специалист высказался о возможности того, что новички появятся на поле уже в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

«Я думаю, нам нужно оценить их готовность. Это была очень напряженная неделя для Мойсеса и Ромео. Легко сказать, что они будут задействованы в воскресенье, но я думаю, что самое главное — избегать рисков и не торопить события», — добавил Почеттино.

14 августа «Челси» объявил о переходе Кайседо из «Брайтона». Трансфер за 133 миллиона евро стал самым дорогим в истории АПЛ.

Четыре дня спустя лондонцы подписали Лавию из «Саутгемптона», чей переход оценивается в сумму порядка 68 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице