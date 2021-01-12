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«Арсенал» интересуется хавбеком «Брайтона»

11:41
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Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», утверждает Football London.

По информации источника, на игрока также претендует «Ливерпуль». Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего малийца в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Биссума сыграл в АПЛ 16 матчей и забил один гол. «Брайтон» после 17 туров занимает 17-е место, а от зоны вылета их отделяют 3 очка.

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