«Арсенал» интересуется хавбеком «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», утверждает Football London.

По информации источника, на игрока также претендует «Ливерпуль». Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего малийца в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Биссума сыграл в АПЛ 16 матчей и забил один гол. «Брайтон» после 17 туров занимает 17-е место, а от зоны вылета их отделяют 3 очка.