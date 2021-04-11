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«Арсенал» и «МЮ» интересуются 19-летним игроком «Флуминенсе»

08:27
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Два топ-клуба Англии интересуются полузащитником «Флуминенсе» Мартинеллой, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, за игрой 19-летнего бразильца следят «МЮ» и «Арсенал». Соглашение Мартинелли с «Флуминенсе» рассчитано до лета 2024 года. Сумма отступных — 40 миллионов евро.

В этом сезоне футболист выступал в 17 матчах, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.

Дополнительная информация:

https://globoesporte.globo.com/futebol/times/fluminense/noticia/peca-chave-no-fluminense-em-so-cinco-meses-martinelli-vai-para-1a-libertadores-com-europa-de-olho.ghtml

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