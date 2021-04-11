«Арсенал» и «МЮ» интересуются 19-летним игроком «Флуминенсе»
Два топ-клуба Англии интересуются полузащитником «Флуминенсе» Мартинеллой, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, за игрой 19-летнего бразильца следят «МЮ» и «Арсенал». Соглашение Мартинелли с «Флуминенсе» рассчитано до лета 2024 года. Сумма отступных — 40 миллионов евро.
В этом сезоне футболист выступал в 17 матчах, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://globoesporte.globo.com/futebol/times/fluminense/noticia/peca-chave-no-fluminense-em-so-cinco-meses-martinelli-vai-para-1a-libertadores-com-europa-de-olho.ghtml
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю