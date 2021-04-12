Салах может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в летнее трансферное окно может перейти в «ПСЖ», сообщает TF1 11 апреля.

По данным источника, 28-летний египтянин должен стать заменой форварду парижан Килиану Мбаппе. У Мбаппе в 2022-м году заканчивается контракт с парижанами, поэтому было бы логично его продать этим летом.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 30 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermerkt.com оценивает футболиста в 110 миллионов евро.