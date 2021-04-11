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«Арсенал» хочет оставить Эдегора и вернуть Себальоса в «Реал»

06:56
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Форвард «Арсенала» Мартин Эдегор, арендованный у «Реала», может остаться в лондонском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «канониры» хотят обсудить с мадридским клубом возможность выкупа 22-летнего норвежца. При этом полузащитник Дани Себальос вернется в «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность продажи Эдегора ради трансфера форварда «Боруссии» Эрлина Холанна.

В текущем сезоне Эдегор провел за «Арсенал» 13 матчей, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

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