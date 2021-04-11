«Арсенал» хочет оставить Эдегора и вернуть Себальоса в «Реал»
Форвард «Арсенала» Мартин Эдегор, арендованный у «Реала», может остаться в лондонском клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «канониры» хотят обсудить с мадридским клубом возможность выкупа 22-летнего норвежца. При этом полузащитник Дани Себальос вернется в «Реал».
Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность продажи Эдегора ради трансфера форварда «Боруссии» Эрлина Холанна.
В текущем сезоне Эдегор провел за «Арсенал» 13 матчей, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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