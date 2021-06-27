«Арминия» пописала форварда «Сошо»
20:22
Нападающий Брайан Ласме перешел в «Арминию», сообщает официальный сайт немецкого клуба 27 июня. Контракт рассчитан до 2025 года.
Ранее футболист выступал в лиге за французский «Сошо». Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, она составила менее миллиона евро.
22-летний француз в прошлом сезоне провел 34 матча за «Сошо» и забил девять мячей при двух голевых передачах.
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