«Манчестер Юнайтед» увеличил предложение по Санчо

«Манчестер Юнайтед» улучшил свое предложение по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, сообщает 27 июня Ruhr Nachrichten.

Немецкий клуб требовал за игрока 95 миллионов евро. По данным издания, стороны могут сойтись на 90 миллионах без учета бонусов за определенные показатели игрока. «МЮ» ранее предлагал за него 85 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 21-летний Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач.