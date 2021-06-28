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«Рома» хочет получить от «Марселя» 15 миллионов евро за Пау Лопеса

01:39
Пау Лопес. Фото Instagram
Пау Лопес. Фото Instagram
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«Рома» и «Марсель» продолжают переговоры о переходе вратаря римлян Пау Лопеса, сообщает в своем Twitter журналист Sky Sport Italia Анджело Манджанте.

По данным источника, «Рома» хочет отдать игрока в аренду с обязательством выкупа за 15 миллионов евро при определенном количестве сыгранных матчей. «Марсель» при такой же сделке предлагает сумму в 12 миллионов.

В сезоне-2020/21 26-летний испанец сыграл в 34 матчах за «Рому» во всех турнирах и пропустил 38 голов при девяти играх без пропущенных мячей.

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