Ари: "Были разговоры с некоторыми клубами, но мой приоритет - остаться в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Ари в интервью "Известиям" отметил, что у него есть несколько предложений от других клубов. По словам брзильца, он хотел бы остаться в команде еще на год.

– Уже грядущем летом у вас закачивается контракт с "Краснодаром". Вы останетесь в клубе на следующий сезон?

– Действительно, соглашение кончается уже через несколько месяцев, но мы еще не обсуждали этот вопрос с "Краснодаром" детально. Есть разговоры о продлении контракта еще на один год, но пока надо подождать и подумать. Я еще не знаю, останусь ли, но все-таки приоритетный вариант – остаться.

– По регламенту ФИФА за полгода до окончания соглашения вы можете начинать переговоры с другими командами. У вас уже были какие-то контакты?

– Да, были разговоры с некоторыми командами, но как я уже сказал – для меня приоритетом является "Краснодар".

– Вами интересуются команды из России, Европы или Азии?

– Есть интерес от клубов из Европы, а также от команд из Турции и ОАЭ. Но сейчас не хотелось бы говорить об этом, я просто хочу играть за "Краснодар" и постараться помочь команде стать чемпионом.