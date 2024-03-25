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Сегодня, 16:31

«Атлетико» объявил о продлении контракта с Коке

Руслан Минаев
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Коке.
Фото Global Look Press

«Атлетико» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Коке.

Соглашение предусматривает продление на один год в конце каждого сезона, сообщила пресс-служба мадридцев.

«У меня было много возможностей, но я никогда не хотел покидать свой дом», — сказал капитан «Атлетико».

В этом сезоне 32-летний испанец провел за клуб 39 матчей и сделал 5 голевых передач. Всего Коке провел за «Атлетико» 626 игр, забил 47 мячей и сделал 116 голевых пасов.

Коке Ресурексьон (Коке)
ФК Атлетико
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