«Атлетико» объявил о продлении контракта с Коке
«Атлетико» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Коке.
Соглашение предусматривает продление на один год в конце каждого сезона, сообщила пресс-служба мадридцев.
«У меня было много возможностей, но я никогда не хотел покидать свой дом», — сказал капитан «Атлетико».
В этом сезоне 32-летний испанец провел за клуб 39 матчей и сделал 5 голевых передач. Всего Коке провел за «Атлетико» 626 игр, забил 47 мячей и сделал 116 голевых пасов.
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