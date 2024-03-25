«Атлетико» объявил о продлении контракта с Коке

«Атлетико» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Коке.

Соглашение предусматривает продление на один год в конце каждого сезона, сообщила пресс-служба мадридцев.

«У меня было много возможностей, но я никогда не хотел покидать свой дом», — сказал капитан «Атлетико».

В этом сезоне 32-летний испанец провел за клуб 39 матчей и сделал 5 голевых передач. Всего Коке провел за «Атлетико» 626 игр, забил 47 мячей и сделал 116 голевых пасов.