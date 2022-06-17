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Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»

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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

По словам экс-игрока сборной России, на этом этапе карьеры 33-летний футболист не должен думать о том, чтобы закрепиться в составе.

«Задача Артема сейчас не закрепиться в составе, не делать шаги вперед, а думать о том, как хорошо закончить карьеру, что обычно и бывает после 33 лет, — цитирует Мостового «Чемпионат». — Мы поняли, что в Питере на него не рассчитывают. Он ищет варианты, и, думаю, Турция — это хороший вариант. «Фенербахче» хорошо в лиге играет и в еврокубки попадает».

В четверг, 16 июня, сообщалось, что Дзюба близок к переходу в турецкий клуб. Ветеран также ответил на вопрос, станет ли «Фенербахче» последним клубом в карьере Дзюбы.

«Конечно, если подписываешь на один-три года. У нас многие уже в 30 устают и заканчивают. Артем правильно делает, это хорошо», — заявил Мостовой.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4728447-artyomu-nado-dumat-kak-horosho-zakonchit-kareru-aleksandr-mostovoj-o-dzyube-v-turcii.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Александр Мостовой
Артем Дзюба
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