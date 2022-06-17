«Енисей» может возглавить помощник экс-главного тренера «Уфы» Нагорный
«Енисей» может возглавить бывший помощник главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова Александр Нагорный, сообщает «Спорт день за днем».
Нагорный сменит на этом посту Вадима Гаранина, который в этом сезоне выводил «Енисей» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России. 10 июня специалист попрощался с клубом.
По итогам прошлого сезона Олимп ФНЛ красноярцы заняли пятое место.
«Уфа» по итогам сезона-2021/22 РПЛ в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетела в Олимп ФНЛ.
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