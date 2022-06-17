«Енисей» может возглавить помощник экс-главного тренера «Уфы» Нагорный

«Енисей» может возглавить бывший помощник главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова Александр Нагорный, сообщает «Спорт день за днем».

Нагорный сменит на этом посту Вадима Гаранина, который в этом сезоне выводил «Енисей» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России. 10 июня специалист попрощался с клубом.

По итогам прошлого сезона Олимп ФНЛ красноярцы заняли пятое место.

«Уфа» по итогам сезона-2021/22 РПЛ в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетела в Олимп ФНЛ.