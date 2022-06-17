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Сегодня, 15:47

«Енисей» может возглавить помощник экс-главного тренера «Уфы» Нагорный

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«Енисей» может возглавить бывший помощник главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова Александр Нагорный, сообщает «Спорт день за днем».

Нагорный сменит на этом посту Вадима Гаранина, который в этом сезоне выводил «Енисей» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России. 10 июня специалист попрощался с клубом.

По итогам прошлого сезона Олимп ФНЛ красноярцы заняли пятое место.

«Уфа» по итогам сезона-2021/22 РПЛ в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетела в Олимп ФНЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/enisey-mozhet-naznachit-glavnym-trenerom-assistenta-stukalova-v-ufe
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ФК Уфа
Алексей Стукалов
Вадим Гаранин
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