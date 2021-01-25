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Алехандро Гомес близок к переходу в «Севилью»

20:24
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Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес в ближайшее время может стать игроком «Севильи», сообщает Transfermarketweb.

По данным источника, стороны практически пришли к договоренности. Ранее игрок согласовал условия личного контракта. Указано, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде с обязательством выкупа.

32-летний Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда он появился на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1). В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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