Алехандро Гомес близок к переходу в «Севилью»

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес в ближайшее время может стать игроком «Севильи», сообщает Transfermarketweb.

По данным источника, стороны практически пришли к договоренности. Ранее игрок согласовал условия личного контракта. Указано, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде с обязательством выкупа.

32-летний Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда он появился на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1). В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду и забил пять мячей при четырех голевых передачах.