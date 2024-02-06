«Аль-Наср» готов предложить Варану зарплату в 50 миллионов фунтов за год

«Аль-Наср» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном, сообщает Daily Star.

Клуб из Саудовской Аравии готов предложить 30-летнему французу контракт с зарплатой в размере 50 миллионов фунтов в год.

«Манчестер Юнайтед» готов продать футболиста, чтобы сократить зарплатную ведомость.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 1 гол в 21 матче за «красных дьяволов».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.