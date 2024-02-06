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Сегодня, 04:15

«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо в «Боруссию» за 40-50 миллионов фунтов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Джейдон Санчо.
Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Джейдона Санчо дортмундской «Боруссии», за которую он сейчас выступает на правах аренды, сообщает Football Insider.

Английский клуб хочет получить за 23-летнего футболиста от 40 до 50 миллионов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» купил Санчо у «Боруссии» в июле 2021 года. В 82 матчах за «красных дьяволов» за все время англичанин забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

«Боруссия» арендовала хавбека в январе 2024 года, после чего игрок сделал 2 результативные передачи в 3 матчах.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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